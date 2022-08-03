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ОРВИЛЛ. Новые горизонты
2-й сезон

ОРВИЛЛ. Новые горизонты (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

8.22018, The Orville 15 серий
Фантастика, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Убойное сочетание юмора и фантастики в новом сериале от создателей «Гриффинов». Офицер Эд Мерсер получает долгожданную должность капитана космического корабля. К несчастью для героя, в экипаж попадает его экс-супруга, изменившая Эду с пришельцем.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ОРВИЛЛ. Новые горизонты»