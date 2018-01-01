ОРВИЛЛ. Новые горизонты (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Убойное сочетание юмора и фантастики в новом сериале от создателей «Гриффинов». Офицер Эд Мерсер получает долгожданную должность капитана космического корабля. К несчастью для героя, в экипаж попадает его экс-супруга, изменившая Эду с пришельцем.

