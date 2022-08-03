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Охотники за искусством
1-й сезон

Охотники за искусством (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.92017, Allmen 3 серии
Драма, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дерзкие ограбления и роскошные интерьеры в захватывающем детективе по бестселлеру Мартина Сутера. Йоханн фон Альмен — джентльмен, вор и сыщик-любитель. Вместе с верным дворецким авантюрист ведeт поиски пропавших предметов искусства, за каждым из которых — своя опасная тайна.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb