Охотник за головами (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Охотник за головами. Сезон 1 1 серия
Ужасы, Боевик18+
О сериале
Охотник за головами Хаб Хэллоран во время очередного задания попадает в засаду и погибает от рук бандитов. Однако позже он оживает, а его смертельная рана затягивается. Теперь, если он хочет оставаться живым среди людей, Хабу придётся работать на компанию самого дьявола и продолжать заниматься своим ремеслом. Правда, ловить придётся демонов, которые сбежали из адской тюрьмы.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЛВРежиссёр
Лорейн
Волкштейн
- СХРежиссёр
Санаа
Хамри
- КМРежиссёр
Катриона
МакКензи
- ТФРежиссёр
Тор
Фройденталь
- Актёр
Кевин
Бейкон
- МДАктёр
Максвелл
Дженкинс
- КБАктриса
Кэтрин
Барнс
- ДНАктриса
Дженнифер
Неттлз
- ДААктриса
Денитра
Айлер
- Актриса
Бет
Грант
- КОАктриса
К.Д.
О’Хэйр
- ДХАктёр
Дэймон
Херриман
- ДПАктриса
Джолин
Парди
- ЭОСценарист
Эрик
Олесон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДХПродюсер
Джон
Х. Бристер
- АШПродюсер
Алекс
Шевченко
- Продюсер
Кевин
Бейкон
- ИМХудожница
Ив
МакКарни
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс