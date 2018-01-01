Охотник за головами (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Охотник за головами Хаб Хэллоран во время очередного задания попадает в засаду и погибает от рук бандитов. Однако позже он оживает, а его смертельная рана затягивается. Теперь, если он хочет оставаться живым среди людей, Хабу придётся работать на компанию самого дьявола и продолжать заниматься своим ремеслом. Правда, ловить придётся демонов, которые сбежали из адской тюрьмы.



Сериал Охотник за головами 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.