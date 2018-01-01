Охота на пиранью (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Российский приключенческий боевик о дружбе, долге и чести с Владимиром Машковым и Евгением Мироновым в главных ролях. Боевой капитан военно-морского флота Кирилл Мазур по прозвищу Пиранья и химик Ольга Хмельницкая направляются с особым заданием на границу с Китаем. Для конспирации им приходится изображать супружескую пару. Кириллу и Ольге необходимо найти и ликвидировать секретную лабораторию, в которой занимаются разработкой смертельного вируса, способного уничтожить все человечество. Однако в таежных лесах им предстоит опасная встреча с главным бандитом здешних мест, которому беспрекословно подчиняются все жители. Маньяк берет в плен героев и устраивает на них охоту в таежном лесу. Смогут ли Кирилл и Ольга выжить и спасти мир? Скорее включайте сериал «Охота на пиранью» — бесплатно насладиться просмотром можно только на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- АКРежиссёр
Андрей
Кавун
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- СААктриса
Светлана
Антонова
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Александр
Новин
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Анна
Банщикова
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- ЕКПродюсер
Елена
Кожанова
- ЛГХудожница
Людмила
Гаинцева
- ИЩХудожник
Игорь
Щелоков
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- РВОператор
Роман
Васьянов
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Таравков
- ВАКомпозитор
Виталий
Артист