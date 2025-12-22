Одна из многих (сериал, 2026) сезон 2 смотреть онлайн

Одна из многих. Сезон 2
2026
Фантастика, Драма

Альбукерке, Нью-Мексико, США. Писательница Кэрол Стурка — единственная женщина, устойчивая к вирусу счастья, поразившему всю планету. Вирус явно опасен: сотрудники службы доставки стали сговорчивыми настолько, что готовы раздобыть базуку и даже танк, а в городе постоянно что-то горит. Вечно несчастной Кэрол предстоит спасти мир от счастья.

США
Фантастика, Драма

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

