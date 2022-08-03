Оденься к свадьбе (сериал, 2019) сезон 17 смотреть онлайн

Новый 17 сезон свадебного реалити-шоу «Оденься к свадьбе» уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink в хорошем качестве!



Добро пожаловать в лучший свадебный салон в мире! Американский телеведущий и модельер Рэнди Феноли приглашает вас в сказочный мир кружева, шелка и атласа. Невесты со всего света приезжают в Kleinfeld, чтобы найти то самое платье для свадебной церемонии. Здесь работают профессионалы своего дела, способные подобрать идеальный наряд для любой девушки. Их внимательность и безошибочная интуиция помогают не утонуть в ворохе юбок, отсеять лишние варианты и довести финальный образ до совершенства.



Наблюдать за тем, как будущие невесты, сияя от счастья, говорят «да» своему платью, будет особенно интересно, если реалити-шоу «Оденься к свадьбе» смотреть онлайн в хорошем качестве.

