Корреспонденты документального проекта «Очевидец» производства HBO отправляются в самые горячие точки нашей планеты, где незаконный оборот наркотиков, криминальные банды, этнические конфликты, бедность, насилие и коррупция стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Лучшие фоторепортеры побывают в Мексике, Ливии, Бразилии и Южном Судане, где станут свидетелями ужасающих человеческих драм, расскажут о специфике своей опасной профессии и проведут собственное объективное расследование того или иного конфликта, чтобы выяснить причины жестоких преступлений.

