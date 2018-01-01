Очень странные дела (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Компания подростков узнает о секретных экспериментах правительства и пытается защититься от монстров параллельного измерения. «Очень странные дела» — сериал в духе Стивена Кинга, пропитанный ностальгической атмосферой 1980-х. Шоу братьев Даффер множество раз номинировалось на телепремию «Эмми» и сделало звездами Милли Бобби Браун, Финна Вулфхарда и других членов основного каста.



Когда одна за другой выходили первые части «Звездных войн», а игра «Подземелья и драконы» набирала популярность только в первой своей редакции, в маленьком городе Хоукинс штата Индиана компания друзей-подростков столкнулась со сверхъестественными силами. Их друг Уилл пропал таинственным образом, а вскоре они встретили необычную девочку по имени Одиннадцать, которая сбежала из секретной лаборатории. Постепенно друзья распутывают клубок тайн, связанных с правительственными экспериментами, и узнают о существовании Изнанки — потустороннего мира, где обитают монстры. Попутно им приходится разбираться с обычными подростковыми проблемами в семье, дружбе и любви.



Удастся ли героям защитить город от влияния Изнанки? Какие испытания их ждут в обычном мире и в параллельном? Об этом расскажет сериал «Очень странные дела». 5 сезон станет для шоу последним: дата выхода 27 ноября 2025 года.



