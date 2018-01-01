Очень странные дела (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
Компания подростков узнает о секретных экспериментах правительства и пытается защититься от монстров параллельного измерения. «Очень странные дела» — сериал в духе Стивена Кинга, пропитанный ностальгической атмосферой 1980-х. Шоу братьев Даффер множество раз номинировалось на телепремию «Эмми» и сделало звездами Милли Бобби Браун, Финна Вулфхарда и других членов основного каста.
Когда одна за другой выходили первые части «Звездных войн», а игра «Подземелья и драконы» набирала популярность только в первой своей редакции, в маленьком городе Хоукинс штата Индиана компания друзей-подростков столкнулась со сверхъестественными силами. Их друг Уилл пропал таинственным образом, а вскоре они встретили необычную девочку по имени Одиннадцать, которая сбежала из секретной лаборатории. Постепенно друзья распутывают клубок тайн, связанных с правительственными экспериментами, и узнают о существовании Изнанки — потустороннего мира, где обитают монстры. Попутно им приходится разбираться с обычными подростковыми проблемами в семье, дружбе и любви.
Удастся ли героям защитить город от влияния Изнанки? Какие испытания их ждут в обычном мире и в параллельном? Об этом расскажет сериал «Очень странные дела». 5 сезон станет для шоу последним: дата выхода 27 ноября 2025 года.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Фэнтези
- МДРежиссёр
Мэтт
Даффер
- РДРежиссёр
Росс
Даффер
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- ЭСРежиссёр
Эндрю
Стэнтон
- УБРежиссёр
Ута
Бризвитц
- Режиссёр
Нимрод
Антал
- РТРежиссёр
Ребекка
Томас
- Режиссёр
Дэн
Трахтенберг
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- ФВАктёр
Финн
Вулфхард
- ГМАктёр
Гейтен
Матараццо
- КМАктёр
Калеб
Маклафлин
- НДАктриса
Наталия
Дайер
- ЧХАктёр
Чарли
Хитон
- ДКАктёр
Джо
Кири
- Актриса
Милли
Бобби Браун
- НШАктёр
Ноа
Шнапп
- КБАктриса
Кара
Буоно
- ССАктриса
Сэди
Синк
- ПФАктриса
Приа
Фергюсон
- Актёр
Джо
Крест
- МХАктриса
Майя
Хоук
- МДСценарист
Мэтт
Даффер
- РДСценарист
Росс
Даффер
- ПДСценарист
Пол
Дихтер
- КТСценарист
Кейт
Трефри
- ДДСценарист
Джастин
Добл
- КГСценарист
Кертис
Гуинн
- ЭТСценарист
Элисон
Татлок
- УБСценарист
Уильям
Бриджес
- МДПродюсер
Мэтт
Даффер
- РДПродюсер
Росс
Даффер
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- ИППродюсер
Иэн
Патерсон
- ДДПродюсер
Джастин
Добл
- КГПродюсер
Кертис
Гуинн
- КПХудожник
Кевин
Пирс
- КТХудожник
Крис
Трухильо
- НФМонтажёр
Нэт
Фуллер
- КДМонтажёр
Кевин
Д. Росс
- БЮОператор
Бретт
Юткевич
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- МСКомпозитор
Майкл
Стейн
- КДКомпозитор
Кайл
Диксон