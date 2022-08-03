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В первом сезоне семья Волошиных оказывается в непростой ситуации: Нана пребывает в депрессии, Андрей терроризирует свою семью, а их дочь Саша занимается саморазрушением. Линии их судеб меняются, когда в жизни Наны снова объявляется первая любовь Тимур. Внезапно на поверхность начинают просачиваться забытые тайны, которые становятся настоящей проверкой на прочность Наны и Андрея.



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