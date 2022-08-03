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Объятия лжи (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.82020, Объятия лжи. Сезон 1 9 серий
Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
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В первом сезоне семья Волошиных оказывается в непростой ситуации: Нана пребывает в депрессии, Андрей терроризирует свою семью, а их дочь Саша занимается саморазрушением. Линии их судеб меняются, когда в жизни Наны снова объявляется первая любовь Тимур. Внезапно на поверхность начинают просачиваться забытые тайны, которые становятся настоящей проверкой на прочность Наны и Андрея.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- Режиссёр
Дмитрий
Лактионов
- Актриса
Алина
Сергеева
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актёр
Александр
Кобзарь
- Актриса
Ольга
Морозова
- Актёр
Александр
Наумов
- Актриса
Ирина
Мельник
- Актриса
Олеся
Островская
- Актёр
Яков
Кучеревский
- Актриса
Дарья
Творонович
- Актриса
Анна
Адамович
- Сценарист
Оксана
Калитюк
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- Продюсер
Людмила
Семчук
- ОКПродюсер
Ольга
Ковпоша
- ДНПродюсер
Диана
Новик
- Оператор
Михаил
Марков
- Композитор
Олесь
Коровниченко