Wink
Сериалы
Образцовые бунтарки
1-й сезон

Образцовые бунтарки (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Good Girls Revolt 9 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В 1969 году несколько молодых женщин, работающих в одном из самых популярных журналов, начинают бороться за свои права и требовать к себе отношения на равных со всеми.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Образцовые бунтарки»