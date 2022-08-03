WinkСериалыОбратная сторона Земли2-й сезон
Обратная сторона Земли (мультсериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
8.42021, Solar Opposites 8 серий
Мультсериалы, Приключения18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Пришельцы застряли на нашей планете еще на сезон — впереди 9 серий очень смешных и чуточку омерзительных приключений.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- Актёр
Шон
Джамброун
- ММАктриса
Мэри
Мак
- СМАктёр
Саган
МакМэхан
- Актёр
Джастин
Ройланд
- Актёр
Дэн
Стивенс
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- КУАктриса
Кари
Уолгрен
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- РШАктёр
Роб
Шраб
- Сценарист
Джастин
Ройланд
- ДДСценарист
Доминик
Диркес
- СНПродюсер
Сидни
Нэджел
- ДУПродюсер
Даниэль
Уларик
- ЛХМонтажёр
Ли
Хартинг
- ВСМонтажёр
Валери
Самми