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Нюхач
3-й сезон

Нюхач (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн

9.22017, Нюхач. Сезон 3 8 серий
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

С каждой новой серией сериал «Нюхач» все больше удивляет, в чем легко убедиться, если 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink!

Основное внимание на этот раз будет уделено личным историям главных героев и, конечно же, запутанным и интригующим детективным расследованиям. В поле зрения героев попадет международная корпорация GI, занимающаяся забором и хранением пуповинной крови. В этом бизнесе явно не все так гладко и чисто, как кажется на первый взгляд. В попытке выяснить обстоятельства смерти отца детектив с обостренным обонянием выйдет на след неуловимого таллинского убийцы…

Благодаря долгожданному продолжению вы наконец-то получите ответы на некоторые вопросы, которые давно висели в воздухе. Но будет ли раскрыта главная тайна Нюхача? Этого вы не узнаете, пока не зайдете на Wink и не начнете смотреть онлайн третий сезон сериала «Нюхач».

Страна
Украина
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нюхач»