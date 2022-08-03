Нюхач (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн

С каждой новой серией сериал «Нюхач» все больше удивляет, в чем легко убедиться, если 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink!



Основное внимание на этот раз будет уделено личным историям главных героев и, конечно же, запутанным и интригующим детективным расследованиям. В поле зрения героев попадет международная корпорация GI, занимающаяся забором и хранением пуповинной крови. В этом бизнесе явно не все так гладко и чисто, как кажется на первый взгляд. В попытке выяснить обстоятельства смерти отца детектив с обостренным обонянием выйдет на след неуловимого таллинского убийцы…



Благодаря долгожданному продолжению вы наконец-то получите ответы на некоторые вопросы, которые давно висели в воздухе. Но будет ли раскрыта главная тайна Нюхача? Этого вы не узнаете, пока не зайдете на Wink и не начнете смотреть онлайн третий сезон сериала «Нюхач».

