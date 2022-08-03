Нюхач (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
С каждой новой серией сериал «Нюхач» все больше удивляет, в чем легко убедиться, если 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink!
Основное внимание на этот раз будет уделено личным историям главных героев и, конечно же, запутанным и интригующим детективным расследованиям. В поле зрения героев попадет международная корпорация GI, занимающаяся забором и хранением пуповинной крови. В этом бизнесе явно не все так гладко и чисто, как кажется на первый взгляд. В попытке выяснить обстоятельства смерти отца детектив с обостренным обонянием выйдет на след неуловимого таллинского убийцы…
Благодаря долгожданному продолжению вы наконец-то получите ответы на некоторые вопросы, которые давно висели в воздухе. Но будет ли раскрыта главная тайна Нюхача? Этого вы не узнаете, пока не зайдете на Wink и не начнете смотреть онлайн третий сезон сериала «Нюхач».
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Артем
Литвиненко
- АЩРежиссёр
Антон
Щербаков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актриса
Мария
Аниканова
- НГАктриса
Нина
Гогаева
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- ОКАктриса
Оксана
Коляденко
- ПКАктёр
Петр
Крылов
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- Актёр
Александр
Тютин
- Актёр
Борис
Каморзин
- АЛСценарист
Артем
Литвиненко
- АБСценарист
Андрей
Бабик
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- МАПродюсер
Максим
Асадчий
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ЕЛХудожница
Евгения
Лисецкая
- ЕРХудожница
Елена
Рукавишникова
- ВЗМонтажёр
Владимир
Запрягалов
- АЛОператор
Андрей
Лисецкий
- ЕГОператор
Евгений
Губренко
- НМКомпозитор
Никита
Моисеев