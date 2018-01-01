Нулевой день. Сезон 1
Нулевой день
1-й сезон

Нулевой день (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Нулевой день. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса и многочисленных жертв по всей стране. В поисках правды он вынужден раскрыть свои собственные тёмные тайны и рискнуть всем, что ему дорого.

Сериал Нулевой день 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb