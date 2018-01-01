WinkСериалыНулевой день1-й сезон
Нулевой день (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Нулевой день. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
О сериале
Бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса и многочисленных жертв по всей стране. В поисках правды он вынужден раскрыть свои собственные тёмные тайны и рискнуть всем, что ему дорого.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Лесли
Линка Глаттер
- Актриса
Лиззи
Каплан
- Актёр
Мэттью
Модайн
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Анджела
Бассетт
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- МБАктёр
МакКинли
Белчер III
- Актёр
Дэн
Стивенс
- Актёр
Билл
Кэмп
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Джесси
Племонс
- ЭАСценарист
Эли
Атти
- ДДСценарист
Ди
Джонсон
- ЭНСценарист
Эрик
Ньюман
- ЭАПродюсер
Эли
Атти
- ЛЛПродюсер
Лесли
Линка Глаттер
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо