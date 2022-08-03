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Нуклеарная семья
1-й сезон

Нуклеарная семья (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Nuclear Family 3 серии
Документальный, Биография18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Режиссер Ри Руссо-Янг обращается к собственному прошлому, чтобы исследовать важные трансформации института семьи. Руссо и ее сестру вырастили две матери-лесбиянки. У девочек было прекрасное детство, пока благополучию их семьи не стал угрожать неожиданный судебный иск. В документальном проекте «Нуклеарная семья» Руссо можно проследить, какой сложный путь пришлось пройти тем, кто не вписывался в консервативные рамки — только ради того, чтобы иметь право на простое человеческое счастье.

Страна
США
Жанр
Документальный, Биография

Рейтинг

7.2 IMDb