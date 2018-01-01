Wink
Сериалы
Новые голоса стендапа
1-й сезон

Новые голоса стендапа (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, All Def Comedy 6 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Калейдоскоп стендапов звезд и начинающих талантов американской комедийной сцены. Самые разные стили и самые животрепещущие темы – новому поколению есть что обсудить с миром.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.1 IMDb