Документальный сериал, приоткрывающий завесу тайны над жизнью частной телестанции в небольшом американском городке. Это ода работникам компании, которая, несмотря ни на что, старается расширять границы своего влияния и бороться за честную подачу информации. Что в современном мире, согласитесь, довольно сложно.

