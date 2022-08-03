Новости маленького городка (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Small Town News: KPVM Pahrump 6 серий
Документальный, Биография18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Документальный сериал, приоткрывающий завесу тайны над жизнью частной телестанции в небольшом американском городке. Это ода работникам компании, которая, несмотря ни на что, старается расширять границы своего влияния и бороться за честную подачу информации. Что в современном мире, согласитесь, довольно сложно.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Биография
Рейтинг
6.7 IMDb