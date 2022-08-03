Wink
Сериалы
Новая реальность (2020)
Новая реальность

Новая реальность (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Новая реальность 5 серий
Документальный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Новый кризис за несколько дней переписал все планы, отменил дела, разрушил мечты. Как изменились мы и наши представления о мире? Что будет дальше? Повторится ли все снова? Здесь два взгляда на ситуацию: из апреля и августа 2020 года. И пять ключевых тем — работа, семья, медицина, долги, вторая волна эпидемии. В новой реальности разбираются журналисты Александр Уржанов и Игорь Макаров вместе с экспертами, предпринимателями и простыми людьми.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Новая реальность (2020)»