WinkСериалыНовая реальность (2020)Новая реальность
Новая реальность (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
2020, Новая реальность 5 серий
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Новый кризис за несколько дней переписал все планы, отменил дела, разрушил мечты. Как изменились мы и наши представления о мире? Что будет дальше? Повторится ли все снова? Здесь два взгляда на ситуацию: из апреля и августа 2020 года. И пять ключевых тем — работа, семья, медицина, долги, вторая волна эпидемии. В новой реальности разбираются журналисты Александр Уржанов и Игорь Макаров вместе с экспертами, предпринимателями и простыми людьми.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- АУРежиссёр
Александр
Уржанов
- ИМРежиссёр
Игорь
Макаров
- ИМАктёр
Игорь
Макаров
- АУАктёр
Александр
Уржанов
- ИМСценарист
Игорь
Макаров
- АУСценарист
Александр
Уржанов
- МСПродюсер
Марина
Сагомонян
- АСПродюсер
Анастасия
Семёнова
- МСПродюсер
Мария
Серпионова
- АШПродюсер
Анна
Шинкарецкая
- МЕМонтажёр
Максим
Ермоленко
- ИЗМонтажёр
Иван
Зубков
- РХМонтажёр
Ринат
Халеков
- ИЮМонтажёр
Иван
Юдин
- МООператор
Михаил
Оркин