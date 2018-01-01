Ностальгирующий критик (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

Ностальгирующий критик. Сезон 1
О сериале

В этом Интернет-сериале Nostalgia Critic рассказывает о самых ужасных творениях кинематографа 90-х. Он говорит о фильмах, которые приходилось видеть ему в детстве, и линчует их за плохую актерскую игру, нелогичность повествования и бессмысленные сцены.

США
Комедия

