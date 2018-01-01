Wink
Норвег (ТВ)
1-й сезон

Норвег (ТВ) (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Норвег (ТВ). Сезон 1 4 серии
Комедия12+

О сериале

Бирюлевский бизнесмен Женя Кириллов мечтает эмигрировать в Норвегию к невесте по переписке, но ему приходится отложить отъезд по просьбе брата. Герою предстоит взять на себя управление клининговой компанией с сотрудницами из Средней Азии и как-то объяснить свою работу нагрянувшей Брунхильд.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

