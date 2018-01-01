WinkДетямНорвег (ТВ)1-й сезон
Норвег (ТВ) (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
2015, Норвег (ТВ). Сезон 1 4 серии
Комедия12+
О сериале
Бирюлевский бизнесмен Женя Кириллов мечтает эмигрировать в Норвегию к невесте по переписке, но ему приходится отложить отъезд по просьбе брата. Герою предстоит взять на себя управление клининговой компанией с сотрудницами из Средней Азии и как-то объяснить свою работу нагрянувшей Брунхильд.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АЗРежиссёр
Алёна
Званцова
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актриса
Северия
Янушаускайте
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актриса
Ян
Гэ
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- ОМАктриса
Ольга
Мукукенова
- ММАктриса
Мээрикан
Мирзалиева
- АААктриса
Ализа
Абдиева
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- АМХудожник
Арсений
Морин
- ВКХудожник
Вячеслав
Кишкун
- ЮТМонтажёр
Юрий
Трофимов
- Оператор
Дмитрий
Грибанов
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков