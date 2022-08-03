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Ночная смена
1-й сезон

Ночная смена (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, The Night Shift 8 серий
Мелодрама, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История об армейских врачах, работающих в ночную смену в больнице Сан-Антонио.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ночная смена»