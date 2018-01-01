НЛО (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
7.62021, UFO 4 серии
Документальный, Детектив12+
О сериале
Документальный проект, спродюсированный Джей Джей Абрамсом, рассказывающий о людях, которые уверены, что столкнулись с внеземным. Американское правительство уже долгое время изучает неопознанные летающие объекты. Это подтвердил материал New York Times, опубликованный в 2017 году – он рассказал об особой государственной программе, призванной реагировать на необъяснимые явления в небе. С тех пор публичные обсуждения НЛО разгорелись с новой силой. Команда Абрамса пообщалась с журналистами, учеными, бизнесменами и свидетелями, чтобы понять, как общество отвечало на новости об НЛО и действительно ли правительственные структуры заинтересованы в том, чтобы все это воспринималось как маргинальное хобби.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Документальный, Детектив
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb