Никаких свиданий (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

Это легкий, динамичный ситком, рассказывающий о жизни человека, не обремененного амбициями и не имеющего цели в жизни. Ли противостоит критике и неудачам благодаря своему уникальному остроумию и оптимизму, но в глубине души он надеется найти любовь, постоянную работу и дом, который он мог бы назвать своим.



