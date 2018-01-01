Никаких свиданий (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыНикаких свиданий1-й сезон
2006, Никаких свиданий. Сезон 1 1 серия
Комедия18+
О сериале
Это легкий, динамичный ситком, рассказывающий о жизни человека, не обремененного амбициями и не имеющего цели в жизни. Ли противостоит критике и неудачам благодаря своему уникальному остроумию и оптимизму, но в глубине души он надеется найти любовь, постоянную работу и дом, который он мог бы назвать своим.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
- ЭБРежиссёр
Эд
Бай
- ЭКАктриса
Эбигейл
Круттенден
- ТВАктёр
Тим
Вайн
- КУАктриса
Кэти
Уикс
- СБАктриса
Сэлли
Бреттон
- ХДАктёр
Хью
Дэннис
- ББАктёр
Бобби
Болл
- ЛМАктёр
Ли
Мак
- ДГАктриса
Дебора
Грант
- ДУАктёр
Джеффри
Уайтхед
- ПКСценарист
Пол
Керенса
- ЛМСценарист
Ли
Мак
- ДТПродюсер
Джон
Тудэй
- ДРПродюсер
Джэми
Рикс
- ЛМПродюсер
Ли
Мак
- РАПродюсер
Ричард
Аллен-Тернер
- ДСХудожница
Джо
Сазерленд
- ДДХудожник
Джеймс
Диллон
- НБХудожник
Нил
Барнс