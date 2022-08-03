WinkСериалыНичья земля1-й сезон
Ничья земля (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.72020, No Man's Land 8 серий
Триллер, Военный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История гражданской войны в Сирии глазами Антуана, француза, отправившегося на поиски своей пропавшей сестры. В итоге молодой человек присоединяется к группе курдских бойцов, состоящей из жестких, беспощадных женщин. Вместе они перемещаются по оккупированной ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) территории. Путешествие Антуана — уникальный взгляд на трагические события в Сирии и попытка показать, какое влияние они оказывают на весь мир.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb