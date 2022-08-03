Wink
Сериалы
Ничья земля
1-й сезон

Ничья земля (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.72020, No Man's Land 8 серий
Триллер, Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История гражданской войны в Сирии глазами Антуана, француза, отправившегося на поиски своей пропавшей сестры. В итоге молодой человек присоединяется к группе курдских бойцов, состоящей из жестких, беспощадных женщин. Вместе они перемещаются по оккупированной ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) территории. Путешествие Антуана — уникальный взгляд на трагические события в Сирии и попытка показать, какое влияние они оказывают на весь мир.

Страна
Франция, Бельгия, Израиль
Жанр
Военный, Драма, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb