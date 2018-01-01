Wink
Детям
Незнайка в Солнечном городе
1-й сезон

Незнайка в Солнечном городе (мультсериал, 1977) сезон 1 смотреть онлайн

6.81977, Незнайка в Солнечном городе. Сезон 1 10 серий
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

О сериале

Советская кукольная экранизация одноименной книги Николая Носова. Однажды Кнопочка рассказывает Незнайке, что если совершить три хороших поступка, можно получить три волшебные палочки от настоящего волшебника. Так начинаются удивительные приключения главного героя и его друзей.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Незнайка в Солнечном городе»