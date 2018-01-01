Незабытые (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

В наше время строители находят скелет молодого мужчины. И по останкам следователи устанавливают насильственную причину смерти. Что скрывает прошлое преступление? Кто в этом виновен и кто понесет ответственность? Забытых жертв и убийств за давностью лет не существует, если за дело берутся профессиональные сыщики с внутренним кодексом чести.



