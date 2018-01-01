Незабытые (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
2015, Незабытые. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В наше время строители находят скелет молодого мужчины. И по останкам следователи устанавливают насильственную причину смерти. Что скрывает прошлое преступление? Кто в этом виновен и кто понесет ответственность? Забытых жертв и убийств за давностью лет не существует, если за дело берутся профессиональные сыщики с внутренним кодексом чести.
Сериал Незабытые 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.