Невозможные животные (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Документальный сериал о самых поразительных животных планеты. Каждая среда обитания на Земле — уникальна и сложна. Природа постоянно «подкидывает» проблемы, которые животным нужно решать. Некоторые из них развили невероятные способности, помогающие выживать в самых трудных условиях. «Невозможные животные» — самое подходящее для них описание. Разум и тело этих созданий больше напоминает удивительные механизмы, которые, кажется, способны принять любой вызов от агрессивной окружающей среды.

