Невозможные шутники (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Кью, Сал, Джо и Мурр – лучшие друзья, которые любят кидать друг другу вызовы на совершение самых невероятных трюков, когда-либо записанных на скрытую камеру.



Сериал Невозможные шутники 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.