Невеста (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Любовный треугольник и муки выбора. Трогательная мелодрама с Николаем Добрыниным и Раисой Рязановой. Сергей и Павел — друзья, которые бок о бок прошли войну: сначала Павел спас товарища от неминуемой гибели, потом они вместе бежали из плена и чудом остались живы. Елена, возлюбленная Сергея, терпеливо ждала его из армии. Она оставалась ему верна и когда узнала, что он числится среди пропавших без вести на войне. И вот мирное время — Павел впервые знакомится с девушкой близкого друга накануне их свадьбы. Елена и Павел неожиданно влюбляются друг в друга… Что сильнее: любовь или дружба? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Невеста» 2016 года, — мелодрама уже полностью доступна на видеосервисе Wink!

