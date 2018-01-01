Невеста (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Невеста. Сезон 1
Мелодрама16+
О сериале
Любовный треугольник и муки выбора. Трогательная мелодрама с Николаем Добрыниным и Раисой Рязановой. Сергей и Павел — друзья, которые бок о бок прошли войну: сначала Павел спас товарища от неминуемой гибели, потом они вместе бежали из плена и чудом остались живы. Елена, возлюбленная Сергея, терпеливо ждала его из армии. Она оставалась ему верна и когда узнала, что он числится среди пропавших без вести на войне. И вот мирное время — Павел впервые знакомится с девушкой близкого друга накануне их свадьбы. Елена и Павел неожиданно влюбляются друг в друга… Что сильнее: любовь или дружба? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Невеста» 2016 года, — мелодрама уже полностью доступна на видеосервисе Wink!
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КФРежиссёр
Каринэ
Фолиянц
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актриса
Ксения
Роменкова
- АЛАктёр
Александр
Лобанов
- МБАктриса
Марина
Барсукова
- ТСАктриса
Татьяна
Севрюкова
- Актёр
Николай
Добрынин
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- Актриса
Раиса
Рязанова
- Актриса
Любовь
Руденко
- ДГАктриса
Дарина
Грибоедова
- КФСценарист
Каринэ
Фолиянц
- ЮОПродюсер
Юрий
Осипов
- АТПродюсер
Андрей
Тартаков
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин