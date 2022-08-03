Реальные истории семейных пар, объединенных общей особенностью – неравный брак. Большая разница в возрасте, разный достаток, происхождение, религия или образование не помешали им стать одной семьей. Как они нашли друг друга, в какой момент решили пожениться, и как в будущем сложилась их судьба?

