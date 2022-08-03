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Неравный брак (2010)
1-й сезон

Неравный брак (2010) (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

8.32010, Неравный брак (2010). Сезон 1 4 серии
Драма, Документальный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Реальные истории семейных пар, объединенных общей особенностью – неравный брак. Большая разница в возрасте, разный достаток, происхождение, религия или образование не помешали им стать одной семьей. Как они нашли друг друга, в какой момент решили пожениться, и как в будущем сложилась их судьба?

Страна
Россия
Жанр
Драма, Документальный

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