Wink
Сериалы
Необыкновенный плейлист Зои
1-й сезон

Необыкновенный плейлист Зои (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.42020, Zoey's Extraordinary Playlist 12 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Музыка нас связала — это про отношения Зои Харрис с окружающим миром. С виду обычная девушка, она в какой-то момент начинает слышать мысли людей, причем в формате песен или полноценных музыкальных номеров. Этот странный и неожиданный «дар» превращает жизнь Зои в сплошной мюзикл.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Необыкновенный плейлист Зои»