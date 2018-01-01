Неизвестная экспедиция (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Неизвестная экспедиция. Сезон 1
2015, Неизвестная экспедиция. Сезон 1 1 серия
Детектив, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Археолог и исследователь паранормальных явлений Джош Гейтс охотится по всему миру за спрятанными сокровищами и потерянными артефактами, ищет свидетельства существования короля Артура и едва избегает смерти при спуске в подземные пещеры. Джош восстанавливает историю легендарного Робин Гуда, исследуя туннели, по которым тот сбежал из заточения, а затем едет в Восточную Европу, чтобы изучить легенды о вампирах. Он также обыскивает океанское дно у Каймановых островов и берегов Северной Каролины в поисках сокровищ легендарного пирата - Черной Бороды...

