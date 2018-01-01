Не покидай меня (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Для выполнения особо важного задания фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под свое командование спецразведгруппу из четырех бойцов, которыми оказываются… юные девушки. Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу.

