Не покидай меня (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Не покидай меня. Сезон 1. 4 серии
Мелодрама, Военный12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Для выполнения особо важного задания фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под свое командование спецразведгруппу из четырех бойцов, которыми оказываются… юные девушки. Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АФРежиссёр
Александр
Франскевич-Лайе
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Евгения
Брик
- АРАктриса
Анна
Рыцарева
- Актриса
Наталия
Быстрова
- ОШАктриса
Ольга
Шувалова
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- АФАктёр
Александр
Франскевич-Лайе
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ВРАктёр
Виктор
Рыбчинский
- АДСценарист
Алексей
Дударев
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- АФПродюсер
Александр
Франскевич-Лайе
- ВШХудожник
Вадим
Шафранский
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- ПКХудожник
Петр
Королёв
- ДКХудожник
Дмитрий
Кудревич
- МКМонтажёр
Михаил
Климов
- ВПОператор
Вадим
Потеев
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ВСКомпозитор
Владимир
Сивицкий