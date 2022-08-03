Это история молодой переводчицы Лизы, у которой как-то не получается выйти замуж. Женихов вроде бы предостаточно. Но нет одного единственного… Решение проблемы берет на себя пробивная подруга Маша. Она только не советует Лизе «западать» на преуспевающего архитектора Малышева.

