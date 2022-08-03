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Найти мужа в большом городе
1-й сезон

Найти мужа в большом городе (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Найти мужа в большом городе. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Это история молодой переводчицы Лизы, у которой как-то не получается выйти замуж. Женихов вроде бы предостаточно. Но нет одного единственного… Решение проблемы берет на себя пробивная подруга Маша. Она только не советует Лизе «западать» на преуспевающего архитектора Малышева.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Найти мужа в большом городе»