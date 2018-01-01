Наследство (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыНаследство1-й сезон
Криминальная мелодрама о двойной жизни с Ольгой Гришиной и Сергеем Комаровским. Таня счастлива в браке с успешным бизнесменом Олегом, однако после внезапной гибели мужа на пороге ее дома появляется беременная Карина и представляется его женой. Законная супруга демонстрирует штамп в паспорте и заявляет, что претендует на наследство. Позднее к ней заявляется бандит — оказывается, Олег одолжил у него крупную сумму денег под залог дома. Таня решает бороться за свои права на имущество и настойчиво пытается разгадать загадку смерти супруга. Сможет ли Татьяна узнать правду и найти убийцу? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Наследство», — все серии подряд доступны на видеосервисе Wink!
- АБРежиссёр
Александр
Будённый
- ОГАктриса
Ольга
Гришина
- СКАктёр
Сергей
Комаровский
- АЕАктёр
Артемий
Егоров
- АПАктёр
Артем
Позняк
- ЕВАктриса
Екатерина
Вайвала
- ВЛАктёр
Владимир
Лилицкий
- АТАктриса
Алена
Тимкова
- ЯСАктриса
Яна
Смоленцева
- АЧАктриса
Алина
Чорнодуб
- СКАктёр
Сергей
Кисель
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АГХудожник
Александр
Гринько
- АСОператор
Александр
Седов
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак