Наследство (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Криминальная мелодрама о двойной жизни с Ольгой Гришиной и Сергеем Комаровским. Таня счастлива в браке с успешным бизнесменом Олегом, однако после внезапной гибели мужа на пороге ее дома появляется беременная Карина и представляется его женой. Законная супруга демонстрирует штамп в паспорте и заявляет, что претендует на наследство. Позднее к ней заявляется бандит — оказывается, Олег одолжил у него крупную сумму денег под залог дома. Таня решает бороться за свои права на имущество и настойчиво пытается разгадать загадку смерти супруга. Сможет ли Татьяна узнать правду и найти убийцу? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Наследство», — все серии подряд доступны на видеосервисе Wink!

