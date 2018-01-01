Наруто (мультсериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн

Однажды демон напал на деревню, в которой родился мальчик Наруто. Чтобы остановить демона, глава поселения запечатал его внутри Наруто, но сам при этом погиб. Прошли годы. Наруто вырос, став гиперактивным и очень тупым ниндзя. Он всё ещё живёт в родной деревне, где его не особо любят и стараются избегать.

