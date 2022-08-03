Налет (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн
2011, Braquo 2 8 серий
Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Справедливость - любым способом! Полицейский сериал про четырех инспекторов судебной полиции Парижа, которые борются с преступниками их же методами. Жестко. Незаконно. Эффективно.
ЖанрТриллер
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- КПРежиссёр
Ксавьер
Палю
- ОМРежиссёр
Оливье
Маршаль
- ФШРежиссёр
Фредерик
Шёндёрфер
- ФАРежиссёр
Филипп
Аим
- ЖААктёр
Жан-Юг
Англад
- ЖМАктёр
Жозеф
Малерба
- КРАктриса
Кароль
Роше
- НДАктёр
Николя
Дювошель
- ЖТАктёр
Жоффруа
Тьебо
- ИРАктриса
Изабель
Рено
- АФАктёр
Ален
Фиглаж
- ЖЛАктёр
Жоэль
Лефрансуа
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- ВСАктриса
Валери
Сибилия
- ЭАСценарист
Эрве
Альбертацци
- ЙКПродюсер
Йорик
Кальбаш
- ЭШПродюсер
Эрве
Шабалье
- СМХудожница
Сандрин
Мовезен-Боск
- АФХудожница
Амре
Фернандез
- КПМонтажёр
Кристоф
Пинель
- СПМонтажёр
Себастьян
Пранжер
- ЖСОператор
Жан-Пьер
Совер
- ЛБОператор
Лоран
Барес