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Налет
2-й сезон

Налет (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн

2011, Braquo 2 8 серий
Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Справедливость - любым способом! Полицейский сериал про четырех инспекторов судебной полиции Парижа, которые борются с преступниками их же методами. Жестко. Незаконно. Эффективно.

Жанр
Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Налет»