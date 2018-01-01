Наемник Куорри (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыНаемник Куорри1-й сезон
8.32016, Quarry 8 серий
Триллер, Драма18+
О сериале
Дело происходит в 1973 году. Снайпер Куорри возвращается из военной командировки во Вьетнам и обнаруживает, что люди не видят в нeм героя, а старые друзья так и вовсе от него отвернулись. От разочарования он подаeтся в разветвлeнную сеть наeмных убийц, действующую на всей протяжeнности Миссисипи.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Логан
Маршалл-Грин
- ДБАктриса
Джоди
Бальфур
- ДХАктёр
Дэймон
Херриман
- ЭБАктёр
Эдоардо
Баллерини
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- Актёр
Питер
Муллан
- ДРАктёр
Джош
Рэндэлл
- МШАктёр
Мустафа
Шакир
- ХААктёр
Хэппи
Андерсон
- ДДАктёр
Джошуа
Дж. Уильямс
- МАСценарист
Макс
Аллан Коллинз
- МДСценарист
Майкл
Д. Фуллер
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- МАПродюсер
Макс
Аллан Коллинз
- МДПродюсер
Мэтт
ДеРосс
- МДПродюсер
Майкл
Д. Фуллер
- Продюсер
Стив
Голин
- ТГХудожник
Тим
Граймс
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- ДКМонтажёр
Дарольд
Кротзер