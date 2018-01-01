Наемник Куорри (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Дело происходит в 1973 году. Снайпер Куорри возвращается из военной командировки во Вьетнам и обнаруживает, что люди не видят в нeм героя, а старые друзья так и вовсе от него отвернулись. От разочарования он подаeтся в разветвлeнную сеть наeмных убийц, действующую на всей протяжeнности Миссисипи.



