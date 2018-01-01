Wink
Наемник Куорри
1-й сезон

Наемник Куорри (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

8.32016, Quarry 8 серий
Триллер, Драма18+

О сериале

Дело происходит в 1973 году. Снайпер Куорри возвращается из военной командировки во Вьетнам и обнаруживает, что люди не видят в нeм героя, а старые друзья так и вовсе от него отвернулись. От разочарования он подаeтся в разветвлeнную сеть наeмных убийц, действующую на всей протяжeнности Миссисипи.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

