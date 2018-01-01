Наблюдая звезды (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн

WinkДетямНаблюдая звезды3-й сезон
2013, Horizon Seeing Stars 3 серии
Документальный
Этот сериал подробно рассказывает о нашей космической обители, представляет ясный, реалистичный и прекрасно иллюстрированный рассказ о галактике и Вселенной за ее пределами. Хороший текст, научная выверенность, великолепный видеоряд с отличной компьютерной графикой развивают и обучают самым основам знаний о космосе и астрономии.