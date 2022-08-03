Wink
Сериалы
На грани
1-й сезон

На грани (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.62015, The Brink 1 10 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Политическая сатира с Джэком Блэком и Тимом Робинсом. Угроза Третьей Мировой Войны нависла над планетой со стороны Пакистана. Военные готовы решить вопрос силой, но политики настаивают на мирном урегулировании конфликта. Ядерная война или дружеские объятия?

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На грани»