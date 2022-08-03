Wink
Сериалы
Мыслить как преступник
4-й сезон

Мыслить как преступник (сериал, 2008) сезон 4 смотреть онлайн

2008, Criminal Minds 26 серий
Триллер, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Специальный отдел ФБР, в котором работают профи по поведенческому анализу. Их не интересуют улики, они изучают характер преступника и пытаются понять истинные мотивы совершенных им злодеяний.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник»