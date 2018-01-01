Wink
Детям
«Музыка в затерянных храмах»: Путешествие Arzamas в Тверскую область
1-й сезон

«Музыка в затерянных храмах»: Путешествие Arzamas в Тверскую область (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.82020, «Музыка в затерянных храмах»: Путешествие Arzamas в Тверскую область. Сезон 1 5 серий
Документальный12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Спецпроект к пятилетию Arzamas! В честь праздника мы сняли маленькое кино: пять видео, в которых Борис Андрианов, Александр Маноцков, Сергей Старостин и другие замечательные музыканты играют в полуразрушенных храмах, затерянных в лесах Тверской области.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг