Мультяшка Марти
1-й сезон

Мультяшка Марти (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

7.82017, ToonMarty 40 серий
О сериале

Марти работает в магазине «Мультмарт», где местные жители проводят свободное время. Марти гордится своей работой, в которой ему очень помогает природная общительность. Любое задание он может превратить в увлекательное приключение, где никто не останется в стороне.

Страна
Канада
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

6.4 IMDb