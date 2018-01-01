Моя свекровь — монстр (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Российское реалити-шоу, в котором свекрови и их невестки объединяются в борьбе за звание «Лучшая хозяйка» и денежный приз. В рамках проекта участницы под контролем своих более опытных наставниц должны удивить судей и поразить их своими кулинарными изысками в нестандартных условиях. У женщин есть всего пять тысяч рублей и три часа на приготовление настоящего званого ужина. Им придется заниматься не только покупкой необходимых продуктов, но и уделить внимание красивой сервировке и подаче блюд. В конце каждой недели тайное голосование свекровей определит девушку, которая лучше всех выполнит все задания. Смогут ли женщины забыть о своих разногласиях, чтобы одержать победу и выиграть приз? Оставайтесь с Wink и включайте «Моя свекровь — монстр» — шоу уже доступно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

