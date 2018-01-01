Мой восьмой (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Обаятельный инженер Юхо видит в ресторане отеля скучающую Марию. Проболтав весь вечер и проведя вместе отличную ночь, наутро они расстаются. Позже Юхо с удивлением выясняет, что у девушки есть 7 любовников, по одному на каждый день недели. В тот вечер, когда они познакомились, мистер Понедельник, брутальный пожарный, наврал Марии и не пришел на встречу. Теперь его место вакантно: врать мужчинам Марии строжайше запрещено по контракту, который подписывает каждый из них. Но Юхо одного дня мало. И у него есть весьма коварный план.

