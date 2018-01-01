Мой восьмой (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыМой восьмой1-й сезон
7.32021, Mister8 8 серий
Драма, Триллер18+
О сериале
Обаятельный инженер Юхо видит в ресторане отеля скучающую Марию. Проболтав весь вечер и проведя вместе отличную ночь, наутро они расстаются. Позже Юхо с удивлением выясняет, что у девушки есть 7 любовников, по одному на каждый день недели. В тот вечер, когда они познакомились, мистер Понедельник, брутальный пожарный, наврал Марии и не пришел на встречу. Теперь его место вакантно: врать мужчинам Марии строжайше запрещено по контракту, который подписывает каждый из них. Но Юхо одного дня мало. И у него есть весьма коварный план.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТНРежиссёр
Теэму
Никки
- Актёр
Пекка
Странг
- ККАктриса
Криста
Косонен
- ОРАктёр
Олли
Рахконен
- МОАктёр
Матти
Оннисмаа
- ЯВАктёр
Яри
Вирман
- АЭАктёр
Амир
Эскандари
- ЮПАктёр
Юко
Пуоланто
- ЮСАктёр
Юунас
Саартамо
- ВТАктёр
Вилле
Тиихонен
- ЭВАктёр
Элиас
Вестерберг
- ВВСценарист
Веса
Виртанен
- ТНСценарист
Теэму
Никки
- ЯПСценарист
Яни
Посо
- ЯППродюсер
Яни
Посо
- МСПродюсер
Мария
Секиркина
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Воробьев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ТНМонтажёр
Теэму
Никки
- КЯМонтажёр
Кертту
Яатинен
- ЯКОператор
Ярмо
Киуру