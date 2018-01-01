Мой мужчина, моя женщина (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Мой мужчина, моя женщина. Сезон 1
2020, Мой мужчина, моя женщина. Сезон 1
Мелодрама, Криминал18+

Вера становится суррогатной матерью ради спасения мужа. Любовный треугольник в криминальной мелодраме. Вера и Павел остро нуждаются в деньгах, чтобы компенсировать соседу ущерб после пожара — Сергей не только потерял дом, но и получил серьезные ожоги. Чтобы заработать, Вера решает стать суррогатной матерью для бездетной семьи Олега и Тани. Вскоре Олег становится вдовцом — он нанимает Веру няней и предлагает переехать к нему жить. Тем временем в отношениях Веры и Павла наступает кризис — сначала он заводит любовницу, а потом уезжает из страны, прихватив все семейные сбережения. Готова ли Вера развестись с мужем и начать новую жизнь? Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «Мой мужчина, моя женщина» на нашем видеосервисе в хорошем качестве!

Украина
Криминал, Мелодрама

