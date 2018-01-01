Морская полиция: Спецотдел (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

Морская полиция: Спецотдел. Сезон 1
2003, Морская полиция: Спецотдел. Сезон 1 1 серия
Боевик, Триллер16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал о приключениях команды профессиональных спецагентов. Их миссия - расследовать преступления, которые каким-то образом связаны со служащими морской пехоты. Группу следователей возглавляет специальный агент Гиббс. Его команда — это экс-детектив Энтони ДиНоззо, выхоженка из Моссад — Зива Давид, специалисты в области судмедэкспертизы — Эбби Шуто и Дональд Маллард, а также профессионал в области IT — Тимоти МакГи.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Актёры и съёмочная группа сериала «Морская полиция: Спецотдел»