Монстры (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Монстры. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Линч
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- Режиссёр
Пэрис
Барклай
- МБАктёр
Майкл
Бич
- ККАктёр
Купер
Кох
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- ННАктриса
Ниси
Нэш
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актриса
Эри
Грейнор
- Актёр
Эван
Питерс
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- МРАктриса
Молли
Рингуолд
- ДЛСценарист
Дэвид
Л. МакМиллан
- ИБСценарист
Иэн
Бреннан
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- РМПродюсер
Райан
Мерфи
- ТКПродюсер
Тодд
Кубрак
- ДЛПродюсер
Дэвид
Л. МакМиллан
- ИБПродюсер
Иэн
Бреннан
- ХХХудожница
Хелен
Харвэлл
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- НККомпозитор
Ник
Кейв
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман