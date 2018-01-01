Монолог фармацевта (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Монолог фармацевта. Сезон 1
9.72023, Kusuriya no Hitorigoto 24 серии
Аниме, Драма18+

О сериале

Древний Китай. 17-летнюю девушку Маомао похищают и в качестве служанки продают в императорский дворец. Однажды она узнаёт, что двух младенцев императора поразил серьёзный недуг. Обладая опытом и знаниями в фармацевтике, Маомао решает тайно разузнать детали и попытаться помочь.

Страна
Япония
Жанр
Драма, Детектив, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Монолог фармацевта»