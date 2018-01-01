WinkСериалыМонолог фармацевта1-й сезон
Монолог фармацевта (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
9.72023, Kusuriya no Hitorigoto 24 серии
Аниме, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Древний Китай. 17-летнюю девушку Маомао похищают и в качестве служанки продают в императорский дворец. Однажды она узнаёт, что двух младенцев императора поразил серьёзный недуг. Обладая опытом и знаниями в фармацевтике, Маомао решает тайно разузнать детали и попытаться помочь.
СтранаЯпония
ЖанрДрама, Детектив, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эрукин
Кавабата
- АЮАктриса
Аои
Юки
- ТОАктёр
Такэо
Оцука
- ККАктёр
Кацуюки
Конъиси
- ТКАктёр
Тан
Каидзи
- АТАктриса
Ацуми
Танэдзаки
- РХАктриса
Риэ
Хикисака
- МТАктриса
Мэгуми
Тоёгути
- МИАктёр
Миса
Исии
- ТТАктёр
Такако
Танака
- ХЯАктёр
Хироси
Янака
- МКАктриса
Мисаки
Куно
- ЮКСценарист
Юко
Какихара
- ЮАСценарист
Юнико
Аяна
- ДИМонтажёр
Даисукэ
Имаи
- СККомпозитор
Сатору
Косаки
- АОКомпозитор
Ариса
Окэхадзама
- КПКомпозитор
Кевин
Пенкин