Детям
Мона и Скетч
1-й сезон

Мона и Скетч (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

6.52016, Mona & Sketch 5 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких

О сериале

Познакомьтесь с Моной — любопытной и авантюрной девушкой с очень особенным другом по имени Скетч. Скетч не может говорить, но он точно умеет рисовать. Каждый эпизод — новое приключение, где Мона использует свое воображение, чтобы придумать, что она хочет. Скетч любит дразнить Мону, но в итоге исполняет ее желания.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг